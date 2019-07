Innenverteidiger Christopher Avevor (27) ist seit Sommer 2016 wieder beim FC St. Pauli, nachdem er bereits in der Saison 2012/13 als Leihgabe von Hannover 96 am Millerntor gespielt hatte.

St. Paulis Trainer schenkt Abwehrchef vor der Generalprobe in Heerenveen das Vertrauen. Am Sonntag dürfen die Fans in die Heimkabine.