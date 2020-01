Hamburg. Neuer Spieler für den FC St. Pauli: Wie die Kiezkicker am Freitag mitteilten, hat der Club Mittelfeldspieler Johannes Flum von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Der 29-Jährige erhält in Hamburg einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018. „Mit Johannes konnten wir einen gestandenen Bundesligaspieler verpflichten“, freut sich Sportchef Andreas Rettig über den Transfercoup.

Flum habe sich trotz anderer Angebote für St. Pauli entschieden. So soll unter anderem Fortuna Düsseldorf Interesse am gebürtigen Schwaben bekundet haben. Flum sei „sowohl auf als auch neben dem Platz ein absoluter Führungsspieler – was speziell in Hinblick auf den Kampf um den Klassenerhalt ein wichtiger Faktor ist“, so Rettig. Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner lobte Flum als „vorbildlichen Profi mit einer starken Einstellung“.

Frankfurt wollte Flum nicht mehr

Flum war 2013 vom SC Freiburg nach Frankfurt gekommen. Er bestritt dort 38 Bundesliga-Spiele, in denen er drei Tore erzielte. Im Dezember 2015 erlitt er einen Kniescheibenbruch. Danach kam er nicht mehr zum Zug. Der Verein hatte Flum zuletzt signalisiert, dass er sich einen neuen Club suchen könne.

Deswegen war der Spieler auch nicht mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Abu Dhabi gereist. Vielmehr wird Flum nun mit St. Pauli ins spanische Sotogrande (12. bis 21. Januar.) fliegen. „Es ist natürlich von Vorteil, dass ich direkt mit ins Trainingslager reisen kann“, so Flum, der den Tabellenletzten der Zweiten Liga mit seiner Erfahrung zum Klassenerhalt führen will.

Lienen freut sich auf Flum

„Flum hat ein gutes Passspiel, ist sehr kopfballstark und kann uns mit seiner Charakterstärke weiterhelfen“, lobt Trainer Ewald Lienen seinen neuen Spieler. „Mit ihm haben wir einen wichtigen Mittelfeldspieler dazugewonnen, der uns taktisch und spielerisch weitere Möglichkeiten eröffnet.“

St. Pauli gibt Rasmussen ab

Derweil verlässt Abwehrspieler Jacob Rasmussen den FC St. Pauli auf eigenen Wunsch und wechselt mit sofortiger Wirkung zum norwegischen Erstligisten Rosenborg Trondheim. Rasmussen war im Sommer 2016 von den A-Junioren des FC Schalke 04 ans Millerntor gewechselt und stand seitdem zweimal im Profikader, kam jedoch zu keinem Einsatz. Für die U23 absolvierte der 19-Jährige in der Regionalliga Nord 17 Spiele und erzielte ein Tor.

„Jacob ist ein talentierter Spieler. Aber er hat starke Konkurrenz auf seiner Position. In der gegenwärtigen Situation ist es schwierig für ihn, sich durchzusetzen. Deshalb verstehe ich seinen Wunsch, sich einem anderen Verein anzuschließen", sagte Ewald Lienen.

Trainingsauftakt des FC St. Pauli: