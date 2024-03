Fürth. Torjäger Robert Glatzel ist angeschlagen, er wird durch Nemeth ersetzt. Außerdem beginnt Königsdörffer für Öztunali.

Bittere Nachricht für den HSV am Ostersonntag: Torjäger Robert Glatzel ist angeschlagen, er steht folgerichtig nicht in der Startelf beim Auswärtsspiel gegen Greuther Fürth.

„Er stand gestern noch in der ersten Elf. Heute hat er Probleme, über die wir jetzt nicht reden wollen“, sagte HSV-Trainer Steffen Baumgart vor dem Anpfiff bei Sky. „Wir wollten nicht über die komplette Distanz mit ihm gehen. Das Risiko war uns zu groß. Wir gucken mal, ob wir ihn hinten heraus noch einmal reinwerfen können.“

Allerdings signalisierte Glatzel nach dem Aufwärmen, dass es auch nicht für einen Platz auf der Ersatzbank reicht. Für den Angreifer rückte Torhüter Tom Mickel in den Kader.

HSV in Fürth ohne Glatzel

Der Stürmer wird durch Youngster Andras Nemeth ersetzt. Der Ungar sei gut drauf, sagte Baumgart, er habe eine gute Abschlussqualität. Entscheidend sei aber vor allem, dass die Mannschaft wieder mehr für den Stoßstürmer arbeitet. „Wir haben es zuletzt bei Robert nicht so gut hinbekommen, ihn in Abschlusssituationen zu bringen.“

Seit Baumgart beim HSV übernommen hat, traf Glatzel nur einmal per Elfmeter in vier Spielen. Nemeth war in dieser Saison an noch keinem Tor beteiligt.

HSV muss in Fürth gewinnen

Nach den Siegen der Konkurrenz am Sonnabend steht der HSV in Fürth unter Erfolgsdruck. Die Hamburger (44 Punkte) befinden sich momentan auf Platz vier. Neuer Tabellendritter ist Fortuna Düsseldorf (46), die 3:1 in Kaiserslautern gewann. Die zweitplatzierten Kieler (52) sind nach dem 2:0-Sieg gegen Hansa Rostock bereits acht Punkte enteilt.

Die Aufstellungen:

Fürth: Urbig – Dietz, Gideon Jung, Michalski – Asta, Wagner, Philipp Müller, Gießelmann – Hrgota – Sieb, Petkov.

HSV: Raab – Hadzikadunic, Schonlau, Muheim – Reis, Meffert – Pherai, Benes – Jatta, Nemeth, Königsdörffer

Schiedsrichter: Tobias Welz (Wiesbaden)

Tobias Welz (Wiesbaden) Zuschauer: 16.126 (ausverkauft)

