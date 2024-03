Hamburg. HSV-Trainer deutete im Training und kommunikativ an, welche Rolle Reis diesmal einnehmen soll. Tendenz auch bei Königsdörffer.

Wie plant HSV-Trainer Steffen Baumgart mit Ludovit Reis? Im Training am Freitag deutete sich an, dass der Niederländer erneut in einer Art Doppelrolle zum Einsatz kommen wird: Bei eigenem Ballbesitz als defensiver Mittelfeldspieler und im Defensivverhalten als verkappter Rechtsverteidiger.

Ähnlich ließ Baumgart den laufstarken Profi bereits beim jüngsten Heimspiel gegen Wiesbaden (3:0) agieren, weil der etatmäßige Rechtsverteidiger Igance Van der Brempt ausfiel. Der Belgier muss auch am Sonntag beim Auswärtsspiel des HSV in Fürth (13.30 Uhr/Sky und im Abendblatt-Liveticker) pausieren.

HSV-Rolle für Reis: Das sagt Baumgart

Im Training setzte der HSV-Coach im Spielaufbau erneut auf eine Doppel-Sechs mit Jonas Meffert und Reis vor einer defensiven Dreierkette, die gegen den Ball durch den sich dann fallen lassenden Reis zur Viererkette erweitert werden kann.

„Er wird nicht als Rechtsverteidiger ausgebildet“, stellte Baumgart zunächst klar, ehe er durchblicken ließ, an der Doppelrolle von Reis wenig ändern zu wollen. „Es hängt von den Phasen des Spiels ab, also auch davon, wie sehr es der Gegner schafft, in seine Abläufe zu kommen. Ludovit wird sehr wichtig für uns, egal ob er auf der rechten Seite oder im Zentrum spielt.“

Rutscht Königsdörffer neu in die HSV-Elf?

Ganz allgemein sieht der 52-Jährige Reis auf dem richtigen Weg, sein Formtief der vergangenen Wochen zu überwinden. „Seit ich da bin, kriegt er einen immer besseren Rhythmus. Er gewinnt mehr Zweikämpfe und wird klarer in seinen Aktionen. Er ist ein sehr wichtiger Faktor für uns“, sagte Baumgart, der auch in der Offensive eine Tendenz zu haben scheint.

Den Eindrücken zufolge dürfte Ransford Königsdörffer als Linksaußen für den abermals enttäuschenden Levin Öztunali in die Startelf rücken. Jean-Luc Dompé (Rücken- und Adduktorenprobleme) fällt weiterhin aus.

HSV-Kader: Bleibt Ambrosius zu Hause?

Zudem steht Winter-Neuzugang Noah Katterbach vor seinem Kader-Comeback. Er wird den Platz von Youngster William Mikelbrencis einnehmen. Der ebenfalls wiedergenesene Stephan Ambrosius hat dagegen nur Außenseiterchancen, einen Part im 20-köpfigen Aufgebot einzunehmen. Es sei denn, Baumgart verzichtet auf einen Offensivspieler.

