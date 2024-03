Hamburg. Linksverteidiger Miro Muheim bindet sich langfristig an den HSV. Wie er sich in dieser Saison bis zu Bestwerten entwickelt hat.

Miro Muheim bindet sich langfristig an den HSV. Wie der Zweitligist am Dienstag verkündete, hat der Schweizer seinen bis 2025 gültigen Vertrag vorzeitig verlängert. Über die neue Vertragsdauer macht der Club keine Angaben.

„Ich spüre die Wertschätzung“, sagte Muheim nach getrockneter Tinte unter seinem neuen Kontrakt beim HSV. „Ich fühle mich unglaublich wohl in der Mannschaft, im Verein und in der Stadt, die Menschen sind mir ans Herz gewachsen.“

HSV verlängert mit Muheim: Lauter Bestwerte

Der Linksverteidiger hat sich in dieser Saison zum unumstrittenen Leistungsträger entwickelt. Nach mehreren zu Gegentoren führenden Fehlern in der vergangenen Spielzeit hat sich Muheim defensiv erheblich stabilisiert. Mit im Schnitt elf erfolgreichen Defensivaktionen pro Spiel hat er sich in dieser Statistik auf Platz zwei aller Außenverteidiger der Liga vorgearbeitet. Daraus ergibt sich eine Zweikampfquote von rund 70 Prozent – ein Wert, der von keinem Rivalen auf seiner Position getoppt wird.

Offensiv tritt Muheim ohnehin gefährlich mit seinem starken linken Fuß in Erscheinung. Mit durchschnittlich 60 Pässen pro Partie stellt der in den Spielaufbau maßgeblich eingebundene Abwehrspieler den Bestwert aller Außenverteidiger der Zweiten Liga.

Als HSV-Profi Muheim für Lacher sorgte

Sein Treffer zur 1:0-Führung am Sonntag gegen Aufsteiger Wehen Wiesbaden (3:0) war bereits sein viertes Saisontor (drei Vorlagen). Für seinen anschließenden Interview-Marathon schnappte er sich einen HSV-Pullover mit der Rückennummer 9, die normalerweise Torjäger Robert Glatzel für sich beansprucht. Ein unabsichtlicher Griff zur Kleidung seines Mitspielers, der für einen Lacher sorgte.

„Miro hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt, und zwar nicht nur als Spieler, sondern auch als Persönlichkeit“, sagte Profifußballdirektor Claus Costa. „Er hat sowohl defensiv als auch offensiv seine Stärken und ist sehr konstant und zu einer festen Größe geworden. Wir freuen uns deshalb sehr, dass er bei uns bleibt.“ Noch mehr würden sich Muheim und der HSV über den Aufstieg freuen.