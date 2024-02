Hamburg. Neue Kritik aus der Politik am Senat nach Bergedorfer Polizeieinsatz gegen HSV-Fans. Mussten Betroffene in den Gang urinieren?

Was folgt auf die Razzia beim HSV? Nachdem eine Handvoll Polizisten am Mittwoch einen Raum der Ultras im Volksparkstadion durchsucht haben, wird in Fankreisen mit einer Reaktion der aktiven Szene gerechnet. Fanvertreter und der HSV Supporters Club haben nun die Aufgabe, die teilweise erhitzten Gemüter zu beruhigen und zwischen beiden Lagern zu vermitteln. Ziel ist es, zwischen der Polizei und den Ultras eine Art Katz-und-Maus-Spiel zu verhindern, bei dem es nur Verlierer geben könnte.