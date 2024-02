Hamburg. Die Polizei schlägt im Volksparkstadion des HSV auf. Zuvor wurde ein 33-Jähriger identifiziert. Die Hintergründe des Einsatzes.

Im Volksparkstadion des HSV ist es am Mittwochnachmittag um 14.20 Uhr zu einer Razzia gekommen. Wie die Polizei Hamburg auf Anfrage bestätigte, durchsuchten eine Handvoll Beamte einen Raum, in dem die Ultras ihre Utensilien lagern. Um 15.50 Uhr, also nach eineinhalb Stunden, war der Einsatz beendet. Es wurden Beweismittel beschlagnahmt, die Ermittlungen des LKA dauern an.