Hamburg. Der neue Trainer muss gegen die SV Elversberg mehrere personelle Fragen beantworten. Sorgen gibt es derweil um Dompé.

Welche taktische Herangehensweise Steffen Baumgart beim HSV implementieren will, wurde in dieser Trainingswoche bereits deutlich. Immer wieder ließ der neue Trainer intensives Angriffspressing trainieren, brüllte seine Spieler dabei motivierend an. Inwiefern der Nachfolger von Tim Walter seine Philosophie innerhalb weniger Tage vermitteln konnte, wird das Heimspiel gegen die SV Elversberg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zeigen. „Mein Fußball soll sich nicht verändern“, sagte Baumgart am Freitag.