Hamburg. Baumgart muss die Defensive des HSV stabilisieren. Eine Schlüsselrolle nimmt sein Kapitän ein. Was ein Blick nach Paderborn verrät.

Als Steffen Baumgart die HSV-Profis am Donnerstag zum Training bat, war auch Miro Muheim wieder mit dabei. Der Linksverteidiger, der seit dem Rostock-Remis (2:2) am vergangenen Sonnabend gefehlt hatte, hat seine Rückenprobleme überwunden und meldet sich fit für das Heimspiel am Sonntag gegen die SV Elversberg (13.30 Uhr).