Rostock. Kann der bisherige Co-Trainer auch in der ersten Reihe performen und den HSV auf Platz zwei führen? Wie Polzin in Rostock spielen lässt.

Wie schlägt sich der HSV beim Trainerdebüt von Merlin Polzin? Der bisherige Assistent unter dem beurlaubten Tim Walter rückt am Sonnabend erstmals in die erste Reihe, wenn die Hamburger im Ostseestadion auf Hansa Rostock (13 Uhr) treffen.

Bei einem Sieg und einem gleichzeitigen Punktverlust von Rivale Holstein Kiel (Platz zwei), der parallel eine schwere Aufgabe beim SC Paderborn vor der Brust hat, würde der HSV auf den direkten Aufstiegsplatz zwei springen.

Nach zehn Minuten musste das Spiel des HSV in Rostock wegen Spielzeugautos unterbrochen werden, die ferngesteuert und mit Rauchfackeln versehen übers Spielfeld fuhren. © Witters

HSV in Rostock: Es geht auch um Polzins Zukunft

Im Fokus steht allerdings weniger die Tabellenkonstellation, sondern vielmehr der Auftritt der Mannschaft. Gelingt es Polzin, für mehr defensive Stabilität und eine kontrolliertere Spielweise zu sorgen als Vorgänger Walter, dann würde er seine eigenen Chancen erhöhen, weitere Spiele als Chef an der Seitenlinie auf Bewährung zu bekommen.

Die Vorgabe seines Chefs Jonas Boldt ist klar: Mit Polzin soll der HSV nicht mehr mit offenem Visier agieren, um das Risiko eines wilden Spielverlaufs zu minimieren, und vor allem wieder konstant Spiele zu gewinnen. Im bisherigen Saisonverlauf gewannen die Hamburger erst zweimal zwei Spiele in Folge. In Rostock soll nun der Grundstein gelegt werden, diese aufstiegsgefährdende Statistik zu verbessern.

HSV-Trainer Polzin setzt auf Raab im Tor

Mit Spannung ist im Vorwege der Partie die Aufstellung des HSV erwartet worden, da Polzin die Torwartfrage offen gelassen hatte. Wie vermutet, bleibt Matheo Raab zwischen den Pfosten. Der bisherige Stammtorhüter Daniel Heuer Fernandes hat somit das zweite Mal in Folge das Nachsehen.

In der Innenverteidigung beginnen erneut Stephan Ambrosius und Guilherme Ramos. Kapitän Sebastian Schonlau, der in dieser Woche erstmals wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, sitzt zunächst auf der Bank. Er soll langsam an die Startelf herangeführt werden.

Mehr zum Thema:

Verzichten muss Polzin auf den torgefährlichen Mittelfeldspieler Laszlo Benes, der nach seiner Roten Karte gegen Hannover 96 (3:4) für drei Spiele gesperrt wurde, sowie Dennis Hadzikadunic (Gelb-Rot).

Die Aufstellung: