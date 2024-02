Hamburg. Merlin Polzin hat mit dem HSV in Rostock die Karrierechance seines Lebens. Wie er defensive Stabilität erreichen will.

Um 11.07 Uhr war es so weit. Als sich am Freitag die Tür in der ersten Etage des Volksparkstadions öffnete, ging Merlin Polzin mit einem fröhlichen Lächeln hindurch und nahm zielgerichtet auf dem Pressepodium zu seinem ersten öffentlichen Auftritt als HSV-Trainer Platz.