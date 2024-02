Rund um den HSV hat nach der Walter-Trennung die Jagd nach dem neuen Trainer begonnen – und jeder hat einen Favoriten.

Kaum hatte sich der HSV von Tim Walter getrennt, wurde es ganz heiß in der Gerüchteküche. Nachdem Kölns Ex-Trainer Steffen Baumgart, der Wunschkandidat vieler HSV-Fans, in der Woche davor schon einmal als Gast für einen Podcast mit Ewald Lienen die Stadt besucht hatte, wurde getuschelt, der 52-Jährige habe bereits telefonisch ein Zimmer im Grand Elysée reserviert, in dem Hotel, in dem die HSV-Familie oder seine Gäste gerne nächtigen.