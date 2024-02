Hamburg. Der Innenverteidiger und Abwehrchef ist nach monatelangen Wadenproblemen wieder fit. Polzin steht vor schwieriger Entscheidung.

An Belastung mangelte es den HSV-Profis am Mittwoch definitiv nicht, als Interimstrainer Merlin Polzin die Vormittagseinheit nach exakt 100 Minuten beendete. Umso beruhigender war es, dass Kapitän Sebastian Schonlau rund eine halbe Stunde nach diesem ersten echten Härtetest frisch geduscht und mit einem Lächeln einen Raum in der Geschäftsstelle Ost des Volksparkstadions betrat.