Hamburg. Merlin Polzin und Loic Favé sind eng mit der Stadt verbunden, gelten als große Trainertalente. Ihre Laufbahnen ähneln sich.

Vor ziemlich genau drei Jahren waren Merlin Polzin und Loic Favé gemeinsam zu Gast in der Abendblatt-Redaktion am Großen Burstah. Polzin arbeitete damals unter Daniel Thioune als Co-Trainer des HSV, Favé war noch Assistent unter Timo Schultz beim FC St. Pauli. Am Montagnachmittag werden beide dann gemeinsam auf dem HSV-Trainingsplatz stehen. Nach der Entlassung von Tim Walter gilt es für die jungen Trainer, die Mannschaft als Interimslösungen auf das kommende Auswärtsspiel bei Hansa Rostock (Sa., 13 Uhr) vorzubereiten. Für Dienstag und Mittwoch sind bereits Doppelschichten angesetzt.