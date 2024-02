Hamburg. Verschlafene 20 Minuten gegen Holstein Kiel II sorgen für 2:3-Niederlage. William Mikelbrencis und Elijah Krahn unauffällig.

Der Aufwärtstrend des HSV II in der Regionalliga Nord ist erst einmal gestoppt. Gegen Holstein Kiel II musste sich das Team trotz einer klaren Steigerung mit 2:3 geschlagen geben. „Wir waren in den ersten 20 Minuten gar nicht auf dem Platz. Das wird in dieser Liga eben bestraft. Wir haben in dieser Phase das Spiel verloren und müssen uns an die eigene Nase fassen“, sagte HSV-II-Trainer Pit Reimers verärgert.