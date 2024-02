Hamburg. HSV-Sportvorstand Boldt verzichtet auf einen schnellen Trainerwechsel. Das kann sich in den nächsten Tagen aber noch ändern.

Zwei Tage vor Heiligabend 2023 veröffentlichte der HSV eine Mitteilung auf seiner Internetseite. „Tiefgehender Austausch, Analyse abgeschlossen“, lautete damals der etwas sperrige Titel der drei Absätze, in denen das Festhalten an Trainer Tim Walter erklärt wurde. „Detailversessen“, betonte Sportvorstand Jonas Boldt, seien alle Beteiligten in der Analyse gewesen.