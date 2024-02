Hamburg. Anstatt sich auf die Stärken des Gegners einzustellen, wollte der HSV-Coach nur auf sich gucken. Seine Spieler fanden deutliche Worte.

Tim Walter geriet in Erklärungsnot. „Es ist schwierig, das (die Gegentore; d. Red.) zu erklären, das muss man ganz ehrlich sagen“, sagte der HSV-Trainer, als er am späten Freitagabend während der Pressekonferenz die 3:4-Heimpleite gegen Hannover 96 analysieren sollte. Es war das zweite Heimspiel in Folge, bei dem der HSV vier Gegentore kassierte – und der 48-Jährige sich taktisch gehörig verzockte.