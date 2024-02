Hamburg. Heuer Fernandes war zuletzt nicht mehr der sichere Rückhalt beim HSV: Jetzt erhält Raab seine Chance gegen Hannover.

HSV-Trainer Tim Walter wechselt überraschend den Torwart beim Nordduell gegen Hannover 96. Die bisherige Nummer zwei Nummer, Matheo Raab, steht am Freitagabend zwischen den Pfosten und verdrängt Platzhirsch Daniel Heuer Fernandes auf die Ersatzbank.

HSV – Hannover: Raab verdrängt Heuer Fernandes

Der Deutsch-Portugiese strahlte zuletzt nicht mehr die Sicherheit aus, die ihn in den vergangenen Jahren so stark gemacht hatte. Sowohl beim Auswärtssieg bei Hertha BSC (2:1) als auch bei der jüngsten Heimniederlage gegen Karlsruhe (3:4) unterliefen Heuer Fernandes jeweils zu Gegentoren führende Fehler. Auch in der Hinrunde war er nicht immer in Topform. Nun erhält Raab, der intern eine hohe Wertschätzung genießt seine Chance von Beginn an.

Zudem kehrt Torjäger Robert Glatzel nach überstandener Erkältung zurück in die Startelf. Sein Vertreter Andras Nemeth hat folgerichtig das Nachsehen. Vizekapitän Ludovit Reis sitzt, wie erwartet, zunächst nur auf der Bank. Im Mittelfeldzentrum beginnen Laszlo Benes und Immanuel Pherai.

Darüber hinaus hat Walter entschieden, Levin Öztunali und eben nicht Neuzugang Masaya Okugawa für den Kader zu nominieren. Die beiden Offensivspieler hatten sich um den letzten Platz im 20-köpfigen Aufgebot duelliert. Letztlich machte der formschwache Öztunali das Rennen, weil Okugawa nach seiner Knieverletzung noch nicht in Vollbesitz seiner Kräfte ist.

HSV – Hannover: Gelingt die Heimwende?

Mit einem Sieg kann der HSV Hannover im Aufstiegsrennen vermutlich entscheidend distanzieren. Der Vorsprung könnte auf neun Punkte anwachsen, bei einer Niederlage wären es hingegen nur noch drei Zähler. Die zweitplatzierten Hamburger haben die vergangenen zwei Heimspiele verloren und hoffen nun auf die Wende im Volkspark.

Die Aufstellungen:

HSV: Raab – Van der Brempt, Ramos, Ambrosius, Muheim – Meffert – Pherai, Benes – Jatta, Glatzel, Dompé.

Hannover: Zieler – Muroya, Neumann, Arrey-Mbi, Dehm – F. Kunze - Leopold, Schaub – Ernst – Nielsen, Tresoldi.

Schiedsrichter: Sören Storks (Ramsdorf)

Sören Storks (Ramsdorf) Zuschauer: 57.000 (ausverkauft)

