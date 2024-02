Hamburg. Das lange Warten des HSV-Profis hat ein Ende. Wie es auch bezüglich eines Urteils weitergeht. Staatsanwaltschaft ermittelt weiter.

Am späten Sonnabend wurde es emotional vor dem mit 20.000 HSV-Fans gefüllten Gästebereich am Marathontor im Berliner Olympiastadion. Die Spieler des HSV waren soeben in die Kurve gegangen, um den Sieg mit ihren Anhängern zu feiern, da kam Ludovit Reis auf eine Idee. Der Vizekapitän wollte sich von den Fans ein Trikot von Mario Vuskovic geben lassen, der den Zweitligasieg bei Hertha BSC (2:1) im Gästeblock verfolgt hatte. Statt eines Shirts erhielt Reis ein riesiges Banner mit der Botschaft „Free Vuskovic“ und der Trikotnummer 44 des Kroaten. Ein solidarisches Zeichen für den wegen Dopings gesperrten Profi.