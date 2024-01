Beim 3:4 gegen Karlsruhe offenbaren sich erneut die Defensivschwächen, weshalb am Ende vielleicht nur St. Pauli jubelt. Ein Kommentar.

Man soll ja nicht immer nur meckern, schon gar nicht wir Journalisten. Also los: Mit welcher Souveränität der FC St. Pauli seine Spiele in der Zweiten Liga gewinnt, zur Not auch ohne seinen (gesperrten) Cheftrainer, verdient Respekt und Lob. Die Mannschaft wirkt extrem gefestigt und scheint tatsächlich bereit zu sein für den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga, auch wenn so eine Aussage nach erst 19 von 34 Spieltagen einen Tick früh kommt.