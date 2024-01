Hamburg. HSV kommt den Transfers von Zima und Katterbach näher. Woran die Deals jetzt noch haken und worum es in den Gesprächen geht.

Schlägt der HSV in diesem Winter noch einmal auf dem Transfermarkt zu? Bislang ist Masaya Okugawa, der nach seinem Trainingsabbruch vom Vortag beim Mannschaftstraining am Mittwoch fehlte, der einzige Neuzugang in der noch bis 1. Februar geöffneten Wechselperiode. Doch dabei soll es nicht bleiben.