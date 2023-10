HSV-Einzelkritik: Ambrosius warf 80 Kilo in Zweikämpfe – Poreba debütiert

Ramos wurde beim Pokalspiel in Bielefeld ausgepfiffen. Muheim mit traumhafter Flanke. Jattas Siegeswille.

Hoch das Bein: HSV-Verteidiger Stephan Ambrosius gehörte in Bielefeld der umformierten Startelf an.

HSV-Einzelkritik Ambrosius warf 80 Kilo in jeden Zweikampf – Poreba debütiert

Bielefeld. Bis weit in die zweite Hälfte sah es danach aus, als könnte Tim Walters Rotationsexperiment schiefgehen. Dann aber wechselte der HSV-Trainer einige Stammkräfte und somit auch das Weiterkommen gegen Arminia Bielefeld (5:4 n.E.) im DFB-Pokal ein. Die Einzelkritik der Hamburger:

Raab: Der Pokaltorhüter des HSV wurde immer besser, je länger das Spiel dauerte. Beim 1:0 ohne Chance. Stark gegen Klos und Mizuta, hielt den letzten Elfmeter. Muss zurück auf die Bank, obwohl er im Elfmeterschießen zum Helden des Abends wurde.

Mikelbrencis: Zum ersten Mal seit einem Jahr wieder in der Startelf. Sein Talent konnte man in jedem Fall erkennen. Könnte häufiger spielen.

HSV-Einzelkritik: Ambrosius zweikampfstark

Ambrosius (bis 75.): Warf seine 80 Kilo Kampfgewicht in jedes Duell. Seine Zweikampffreude würde man gern öfter sehen.

Ramos (ab 75.): Nach zwei Jahren auf der Alm wurde er von seinen ehemaligen Fans bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Ließ sich davon nicht beeindrucken.

Hadzikadunic: Machte es besser als am Sonnabend in Kaiserslautern. Das war allerdings auch nicht so schwer.

Muheim: Nach Schonlau, Reis und Meffert schon der vierte HSV-Kapitän in dieser Saison. Die Rolle machte ihm Spaß. Seine Flanke auf Jatta vor dem 1:1 hätte man nicht besser schlagen können.

Poreba (bis 102.): Der Pole durfte sein erstes Spiel überhaupt für den HSV bestreiten. Als „Holding Six“, wie es in der modernen Fußballsprache heißt, machte er seine Sache ordentlich. Könnte ein zuverlässiger Meffert-Vertreter werden.

Lukasz Poreba (23) gab sein HSV-Debüt als Vertreter von Jonas Meffert.

Foto: TimGroothuis / WITTERS

Krahn (ab 102.): Kämpfte mit, verschoss aber einen Elfmeter.

Benes: Versuchte Verantwortung zu übernehmen. Anders als in der ersten Pokalrunde in Essen zielte er bei seinen vielen Fernschüssen aber zu ungenau.

Pherai: Wer wagt, der gewinnt – so sein Motto. In Bielefeld führte sein Risiko nur selten zu gewinnbringenden Momenten.

HSV-Einzelkritik: Jatta macht Pokal Spaß

Königsdörffer (bis 109.): Seinen fehlenden Spielrhythmus merkte man ihn vor allem in seinen Dribblings an. Will er häufiger spielen, muss er aus seinen Chancen mehr machen. Musste mit Krämpfen raus.

Heyer (ab 109.): Traf beinahe per Kopf.

Nemeth (60.): Seine Startelfpremiere beim HSV hat er sich sicher anders vorgestellt. Konnte sich als einzige Spitze kaum einmal durchsetzen.

Glatzel (ab 60.): Allein seine Anwesenheit hatte große Wirkung auf das HSV-Spiel in der Offensive.

Öztunali (bis 75.): Hatte mehr Aktionen als in der ganzen bisherigen Saison. Doch es blieb wieder nur bei Ansätzen.

Jatta (ab 75.): Der Pokal macht ihm besonders viel Spaß. Zwei Minuten nach seiner Einwechslung mit seinem dritten Tor im laufenden Wettbewerb.