HSV im DFB-Pokal live! Komplett umformierter HSV liegt früh zurück

Bielefeld. Zieht der HSV ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein? Die Hamburger bekommen es am späten Dienstagabend mit Drittligist Arminia Bielefeld zu tun. Es ist zugleich das Wiedersehen mit Ex-Sportdirektor Michael Mutzel, der inzwischen den Kader der Ostwestfalen zusammenstellt. Nach seinem Streit beim HSV mit Vorstand Jonas Boldt könne er seinem Gegenüber inzwischen schon wieder die Hand geben, wie er vor der Partie gegenüber dem Abendblatt ankündigte.

HSV-Coach Walter rotiert im Pokal

Im Vergleich zum 3:3 am Sonnabend in Kaiserslautern hat Trainer Tim Walter seine Mannschaft auf sechs Positionen verändert. Das Tor des HSV hütet, wie angekündigt, Matheo Raab anstelle von Daniel Heuer Fernandes. In der Abwehr erhält Stephan Ambrosius eine Chance von Beginn an neben Dennis Hadzikadunic. Guilherme Ramos bleibt dadurch nur ein Platz auf der Ersatzbank.

Neuzugang Lukasz Poreba kommt erstmals für den HSV zum Einsatz, er ersetzt Jonas Meffert auf der Sechs. Die Dreierreihe im Angriff bilden Rechtsaußen Ransford Königsdörffer, Stürmer András Nemeth und Linksaußen Levin Öztunali. Torjäger Robert Glatzel und Bakery Jatta werden geschont. Rechts hinten verteidigt William Mikelbrencis. Kapitän der neu formierten Mannschaft ist Linksverteidiger Miro Muheim.

Die Aufstellungen:

Bielefeld: 1 Kersken – 24 Lannert, 23 Schneider, 19 Großer, 4 Oppie – 8 Schreck, 6 Özkan, 10 Boujellab – 37 Sarenren Bazee, 39 Wintzheimer, 7 Shipnoski. – Trainer: Kniat

HSV: Raab – Mikelbrencis, Hadzikadunic, Ambrosius, Muheim (C) – Poreba – Pherai, Benes – Königsdörffer, Nemeth, Öztunali.

Tor: 1:0 Shipnoski (11.)

Schiedsrichter: Robert Kampka (Mainz)

Zuschauer: 26.500 (ausverkauft)