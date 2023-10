HSV in Kaiserslautern live! Hadzikadunic stolpert: HSV liegt zurück

Ransford Königsdörffer ist einer von drei Neuen in der HSV-Elf.

Kaiserslautern. Behauptet der HSV seinen Aufstiegsplatz? Mit einem Sieg im Topspiel am Sonnabendabend beim 1. FC Kaiserslautern könnten die Hamburger wieder mit Stadtrivale FC St. Pauli gleichziehen, der bereits am Nachmittag durch ein spätes Tor in der Nachspielzeit mit 2:1 gegen Karslruhe vorlegte.

Allerdings ist die Mannschaft von Trainer Tim Walter mit reichlich Personalproblemen an den Betzenberg gereist, weshalb die Startelf auf drei Positionen verändert wurde.

Neben Kapitän Sebastian Schonlau, dessen Wadenprobleme sich als hartnäckiger als gedacht erweisen, fehlen auch die Leistungsträger Ludovit Reis (ausgekugelte Schulter) und Ignace Van der Brempt (Muskelfaserriss) sowie Flügelstürmer Jean-Luc Dompé (Leistenprobleme).

HSV in Kaiserslautern: Walter mit Personalsorgen

Für Mittelfeldspieler Reis, der sich für eine Operation entschieden hat und bis zum Ende der Hinrunde ausfallen wird, rückt Neuzugang Immanuel Pherai in die Startelf. Der pfeilschnelle Rechtsverteidiger Van der Brempt wird von Allrounder Moritz Heyer ersetzt, für Dompé erhielt Ransford Königsdörffer den Vorzug vor Levin Öztunali.

Der HSV, der gegen den letztjährigen Aufsteiger Kaiserslautern nur einen Punkt aus zwei Spielen holte, hat gegen die Pfälzer noch etwas gutzumachen. Beim jüngsten Duell der beiden Mannschaften im Fritz-Walter-Stadion kassierten die Hamburger eine empfindliche 0:2-Niederlage. Damals hatte Reis vor beiden Gegentoren gepatzt. Dazu kann es diesmal nicht kommen.

Die Aufstellungen:

Kaiserslautern: 18 Krahl – 33 Elvedi, 2 Tomiak, 14 Soldo – 8 Zimmer, 5 Kraus, 20 Raschl, 11 Redondo – 7 Ritter – 13 Boyd, 29 Tachie. – Trainer: Schuster

HSV: Heuer Fernandes – Heyer, Ramos, Hadzikadunic, Muheim – Meffert – Pherai, Benes – Jatta, Glatzel, Königsdörffer. – Trainer: Walter

Tore: 0:1 Glatzel (10.), 1:1 Tomiak (13.), 2:1 Ritter (24.)

0:1 Glatzel (10.), 1:1 Tomiak (13.), 2:1 Ritter (24.) Schiedsrichter: Florian Badstübner (Nürnberg)

Florian Badstübner (Nürnberg) Gelbe Karten: Heyer (4)

Heyer (4) Zuschauer: 49.327 (ausverkauft)

