HSV – St. Pauli: Fans mussten lange warten: DFL terminiert Stadtderby

Hamburg. Das lange Warten der Fans hat ein Ende: Mit gerade einmal drei Wochen Vorlaufzeit hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die Spieltage elf bis 15 zeitgenau terminiert. Das Hamburger Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli steigt am 1. Dezember, einem Freitag, im Millerntor-Stadion (15. Spieltag).

Das Duell der beiden Rivalen, die momentan die Tabelle der Zweiten Liga anführen, wird somit ein Flutlichtspiel.

HSV-Spiele von DFL terminiert

Zudem spielt der HSV gleich zweimal ein Topspiel an einem Sonnabendabend um 20.30 Uhr. Zunächst beim 1. FC Kaiserslautern (28. Oktober), dann zu Hause gegen den 1. FC Magdeburg (4. November). Die beiden Aufsteiger der vergangenen Saison sind stark in die neue Spielzeit gestartet, in der sie zu den Aufstiegsanwärtern gehören.

Am 11. November (Sonnabend, 13 Uhr) gastiert der HSV bei Holstein Kiel, ehe es nach der Länderspielpause mit dem Heimspiel am Freitag gegen Eintracht Braunschweig (24. November) weitergeht.

DFL ließ sich mit Terminierung Zeit

Die lange Wartezeit auf die Termine hatten zuletzt Fußballfans in ganz Deutschland kritisiert. Der Vorwurf: Die DFL trete die Interessen der Fans, die ihre Auswärtsfahrten nicht planen können, mit Füßen. Der Ligaverband setzte die Spieltage wohl erst deshalb so kurzfristig an, weil der FC Bayern und Leipzig am ersten Pokalwochenende den Supercup ausgetragen hatten.

Dadurch kam es zu Verschiebungen im Pokal mit unklaren Folgeterminen. Eine Ausrede, die Fans allerdings nicht zufriedenstellt. Auch der HSV kommentierte den Zeitpunkt der Terminierung mit dem Wort „finally“ (Deutsch: endlich).

Die HSV-Spiele im Überblick:

11. Spieltag, 28. Oktober: Kaiserslautern – HSV (Sa., 20.30 Uhr)

(Sa., 20.30 Uhr) 12. Spieltag, 4. November: HSV – Magdeburg (Sa., 20.30 Uhr)

– Magdeburg (Sa., 20.30 Uhr) 13. Spieltag, 11. November: Kiel – HSV (Sa., 13 Uhr)

(Sa., 13 Uhr) 14. Spieltag, 24. November: HSV – Braunschweig (Fr., 18.30 Uhr)

– Braunschweig (Fr., 18.30 Uhr) 15. Spieltag, 1. Dezember: FC St. Pauli – HSV (Fr., 18.30 Uhr)