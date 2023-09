HSV – Düsseldorf live: Walter überrascht mit Startelf-Wechseln

HSV – Düsseldorf Live! Walter überrascht mit seinen Wechseln in der Startelf

Hamburg. Nach den beiden Pleiten gegen die Aufsteiger Elversberg und Osnabrück (je 1:2) hat HSV-Trainer Tim Walter im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf seine Mannschaft auf zwei Positionen verändert. Levin Öztunali beginnt überraschend für Flügelstürmer Jean-Luc Dompé, der wiedergenesene Miro Muheim kehrt für Aushilfslinksverteidiger Moritz Heyer zurück in die Startelf.

HSV gegen Düsseldorf mit zwei Neuen

Dass Walter neue Spieler für seine Startelf nominieren wird, war allgemein erwartet worden. Allerdings war neben Muheim vor allem mit den Hereinnahmen von Stephan Ambrosius und Immanuel Pherai gerechnet worden.

Doch die beiden haben weiterhin das Nachsehen gegenüber Guilherme Ramos, der zuletzt an vielen Gegentoren beteiligt war, und Laszlo Benes, der sich nach einem furiosen Saisonstart in einer Formkrise befindet. „Dennis (Hadzikadunic) und Gui hatten in Osnabrück sicherlich nicht den besten Tag, trotzdem bin ich von unseren Spielern sehr überzeugt“, sagt Profifußballdirektor Claus Costa.

Mit Öztunali hatten derweil die wenigsten Experten in der Aufstellung gerechnet. „Er hat mir im Training mehr angeboten, darum darf er heute beginnen“, sagt Walter.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

HSV gegen Düsseldorf unter Druck

Nach zwei schwachen Auftritten und null Punkten gegen zwei der drei Aufsteiger stehen Walter und seine Mannschaft gegen Düsseldorf unter Druck.

Gegen den Tabellenführer der Zweiten Bundesliga, der von Ex-HSV-Coach Daniel Thioune trainiert wird, müssen die Hamburger zurück in die Erfolgsspur finden. Heimspiele gegen direkte Rivalen waren allerdings noch nie das Problem des HSV. Wette, dass ..?

„Wir haben die beiden Niederlagen selbstkritisch verarbeitet, vor allem die Mannschaft war sehr selbstkritisch“, sagt Costa, der sich gegen eine zu kritische Bewertung seiner Spieler wehrt. „Von Überheblichkeit habe ich zuletzt ganz sicher nichts gespürt. Ich glaube auch nicht, dass der Kopf wieder ins Spiel kommt.“

Die Aufstellung

HSV: Heuer Fernandes – Van der Brempt, Ramos, Hadzikadunic, Muheim – Meffert – Reis, Benes – Jatta, Glatzel, Dompé.

Heuer Fernandes – Van der Brempt, Ramos, Hadzikadunic, Muheim – Meffert – Reis, Benes – Jatta, Glatzel, Dompé. Düsseldorf: 33 Kastenmeier – 25 Zimmermann, 20 Siebert, 30 de Wijs, 19 Iyoha – 6 Engelhardt, 4 Tanaka, 8 Johannesson, 11 Klaus, 7 Tzolis – 27 Jastrzembski. – Trainer: Thioune

33 Kastenmeier – 25 Zimmermann, 20 Siebert, 30 de Wijs, 19 Iyoha – 6 Engelhardt, 4 Tanaka, 8 Johannesson, 11 Klaus, 7 Tzolis – 27 Jastrzembski. – Trainer: Thioune Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Felix Zwayer (Berlin) Zuschauer: 57.000 (ausverkauft)