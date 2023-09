HSV-Liveticker: Heimspiel gegen Hansa Rostock kostenlos verfolgen

Hamburg. Spiele zwischen dem HSV und Hansa Rostock bringen naturgemäß schon eine gewisse Brisanz mit sich. Das Aufeinandertreffen im zum elften Mal in Folge ausverkauften Volksparkstadion bietet jedoch noch die eine oder andere zusätzliche Geschichte.

HSV gegen Rostock: das Spiel im kostenlosen Liveticker

Beide Clubs sind gut in die neue Zweitligasaison gestartet, vor dem Spieltag standen der HSV (zehn Punkte) und Rostock (neun) an der Tabellenspitze.

Jonas David wechselte erst vor wenigen Tagen zu Hansa

Viele Augen dürften auf Innenverteidiger Jonas David gerichtet sein. Nachdem das HSV-Eigengewächs unter Trainer Tim Walter in der vergangenen Saison noch zum Stammpersonal gezählt hatte, war er im Sommer in der internen Hierarchie nach unten gerutscht.

In dieser Woche wechselte der 23-Jährige auf Leihbasis an die Ostseeküste. Bei Hansa soll er unter anderem den verletzten Routinier Oliver Hüsing (Sehnenriss im Oberschenkel) ersetzen. Am Sonntag schaffte er es jedoch noch nicht in die Startelf.

In der HSV-Defensive steht Sebastian Schonlau nach seiner Wadenverletzung wieder zur Verfügung. In Abwesenheit des Rot-gesperrten Guilherme Ramos steht der Kapitän in der Startelf.

HSV: Heuer Fernandes – Van der Brempt, Ambrosius, Hadzikadunic, Muheim – Meffert – Reis, Benes – Jatta, Glatzel, Dompé.

Heuer Fernandes – Van der Brempt, Ambrosius, Hadzikadunic, Muheim – Meffert – Reis, Benes – Jatta, Glatzel, Dompé. Rostock: Kolke – Van der Werff, Rosbach, Rossipal – Neidhardt, Dressel, Bachmann , Schumacher – Ingelsson – Pröger, Perea.