Jonas Meffert: HSV verlängert mit nächstem Leistungsträger

Hamburg. Drei Tage nach der Vertragsverlängerung von Kapitän Sebastian Schonlau hat der HSV auch das zum Saisonende auslaufende Arbeitspapier von Jonas Meffert (28) ausgeweitet. Der neue Kontrakt des defensiven Mittelfeldspielers läuft nun bis 2025. Wie bei Schonlau (Vertrag bis 2026) hat sich der HSV eine Option auf ein weiteres Jahr gesichert.

Meffert verlängert: Was der HSV sagt

„,Meffo‘ ist ein elementarer Bestandteil unseres Spiels, der durch seine Übersicht auf dem Platz und seine Ruhe am Ball einen großen Einfluss auf die Dynamik eines Spiels nehmen kann. Darüber hinaus zeichnet er sich als verlässlicher Teamplayer aus, der mit einem hohen Maß an Geradlinigkeit auf und neben dem Platz vorangeht und Verantwortung übernimmt“, sagt HSV-Sportvorstand Jonas Boldt.

Claus Costa, Direktor Profifußball, ergänzte: „,Meffo‘ ist ein wichtiger Spieler für uns, der über die vergangenen zwei Spielzeiten konstant gute Leistungen gebracht hat. Er ist ein Ankerspieler für unser Spielsystem, der mit seiner Präsenz dafür sorgt, dass Spieler neben ihm besser sind. Das ist ein Faktor, den man auf den ersten Blick vielleicht nicht immer sofort wahrnimmt, der aber vor allem dann auffällt, wenn er fehlt. Er hat dadurch einen hohen Stellenwert für unser Team.“

HSV-Verträge: Wer folgt auf Meffert?

Tatsächlich hatte der HSV immer dann Probleme, wenn Meffert gesperrt oder verletzt war – so wie in der ersten Pokalrunde bei Rot-Weiss Essen (4:3 n.V.) oder in der vergangenen Saison in Kaiserslautern (0:2) und Magdeburg (2:3).

„Der Verein, die Fans, die Stadt, der Trainer und meine Mitspieler – das alles hat mich dazu bewegt, meinen Vertrag zu verlängern. Ich bin stolz und glücklich darüber“, sagt Meffert, der vor zwei Jahren für 500.000 Euro von Zweitliga-Rivale Holstein Kiel verpflichtet worden war.

In Schonlau und Meffert hat der HSV zwei seiner Leistungsträger an sich gebunden. In den kommenden Wochen sollen auch die auslaufenden Verträge von Torhüter Daniel Heuer Fernandes und Flügelstürmer Bakery Jatta verlängert werden.

