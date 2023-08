HSV – Hertha BSC live: Auf diese Elf setzt Tim Walter

Hamburg. Erobert der HSV am 3. Spieltag die Tabellenführung der 2. Bundesliga? Die Hamburger treffen am 3. Spieltag im Topspiel auf Bundesliga-Absteiger Hertha BSC und können mit einem Sieg auf Rang eins springen.

Die Berliner sind nach zwei unglücklichen 0:1-Niederlagen gegen Düsseldorf und Aufsteiger Wiesbaden mit 0 Punkten ins Volksparkstadion gereist und stehen schon früh in der Saison unter Druck. Der HSV wiederum ist mit vier Punkten gegen die beiden Aufstiegsrivalen Schalke (5:3) und Karlsruhe (2:2) in die neue Spielzeit gestartet.

HSV-Trainer Walter bringt Reis

Allerdings hat die Mannschaft von Trainer Tim Walter inklusive des Pokalerfolgs in Essen (4:3) bereits acht Gegentore in den ersten drei Pflichtspielen kassiert. Eine Problematik, die der Coach in den Griff bekommen muss und will. Ob die Defensive bereits gegen Hertha stabiler steht?

Im Vergleich zum Essen-Spiel hat Walter seine Mannschaft auf zwei Positionen verändert: Die zuletzt verletzten Mittelfeldspieler Jonas Meffert (Wade/Knie) und Ludovit Reis (Schulter) spielen von Beginn an. Elijah Krahn und Levin Öztunali rücken dafür auf die Bank. Spielmacher Immanuel Pherai fällt wegen muskulärer Probleme aus.

Hertha mit den ehemaligen Hamburgern Leistner und Dudziak in der Startelf. #HSVBSC https://t.co/4SBQQvDnVN — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) August 19, 2023

HSV – Hertha BSC: Wo sind die Millionen?

Die Partie HSV gegen Hertha ist auch das Duell der beiden gescheiterten Investorenmodelle. Beide Mannschaften haben in den vergangenen Jahren Hunderte Millionen Euro verbrannt. Während sich die Hamburger inzwischen aus dem Würgegriff ihres Investors Klaus-Michael Kühne gelöst haben, erscheint die Sanierung der Berliner ungleich schwieriger.

Denn der Hauptstadtclub darf in Zukunft nur fünf Prozent seines Bilanzgewinns behalten, da 95 Prozent an den neuen US-Investor 777 gehen. Ein Knebelvertrag, der es Hertha kaum ermöglicht, wirtschaftlich zu gesunden.

Doch am Sonnabendabend steht endlich wieder der Sport im Fokus.