Live! HSV muss sich beim KSC beweisen

Springt der HSV heute in Karlsruhe an die Tabellenspitze? Wird es wieder hitzig? Hier geht´s zum Liveticker.

Hamburg. Setzt sich der Karlsruher SC oder der HSV heute an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga? Im direkten Duell im ausverkauften BBBank Wildpark können beide Clubs mit einem Sieg zu Hansa Rostock und Holstein Kiel aufschließen, die mit jeweils sechs Punkten nach zwei Spielen oben stehen. Verfolgen Sie das Spiel zwischen dem KSC und dem HSV hier im Liveticker.

Hier geht´s zum Liveticker

Die Startelf des HSV wurde mit Spannung erwartet. Schließlich stehen Trainer Tim Walter mit Miro Muheim und Dennis Hadzikadunic zwei Abwehrspieler wieder zur Verfügung, die im Normalfall immer Ansprüche auf einen Platz in der ersten Formation beanspruchen. Mit Hadzikadunic rotiert aber nur der Bosnier in die Anfangself. Der Bosnier gibt sein Pflichtspieldebüt für den HSV. Links hinten verteidigt wieder Moritz Heyer.

Stephan Ambrosius muss bei seinem Ex-Club, an den er in der vergangenen Saison verliehen war, auf die Bank. Ansonsten vertraut Walter der Siegerelf des 5:3 gegen Schalke. Immanuel Pherai hat es nach seinen Sprunggelenksproblemen rechtzeitig geschafft wieder fit zu werden. Wie schon beim 2:4 im März fehlt dem HSV Kapitän Sebastian Schonlau wegen eines Faserrisses in der Wade. Jonas David steht gar nicht im Kader. Ein klares Signal an den Verteidiger, sich einen neuen Verein zu suchen.

Im Wildpark stehen heute auch wieder die beiden Trainer im Fokus. Zwischen KSC-Coach Christian Eichner und HSV-Trainer Walter ging es in den vergangenen Duellen immer wieder hitzig zur Sache. Walter hatte vor dem Spiel erklärt, seine Emotionen künftig besser im Griff haben zu wollen. Mit Felix Brych pfeift heute ein international erfahrener Schiedsrichter die Partie.

KSC: Drewes - Jung, Bormuth, Franke, Heise - Gondorf - Wanitzek, Nebel - Stindl - Rossmann, Schleusener

Heuer Fernandes - Van der Brempt, Ramos, Hadzikadunic, Heyer - Meffert - Pherai, Benes - Königsdörffer, Glatzel, Öztunali. Tore: 1:0 Schleusener (14.).