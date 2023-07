HSV live: Testspiel bei den Glasgow Rangers im kostenlosen Liveblog

Glasgow. Sechs Tage bleiben dem HSV bis zum Zweitliga-Auftaktspiel gegen Schalke 04. Weil in Kapitän Sebastian Schonlau und Linksverteidiger Miro Muheim zwei Stammspieler der vergangenen Saison fast die gesamte Vorbereitung mit Wadenverletzungen verpassten, ist noch unklar, wer am kommenden Freitag (20.30 Uhr) im Volksparkstadion auf dem Feld stehen wird.

Im Test bei den Glasgow Rangers setzte Trainer Tim Walter auf eine Viererkette mit Moritz Heyer, Dennis Hadzikadunic, Guilherme Ramos und Ignace Van der Brempt. Heyer begann wie zuletzt gegen RB Salzburg (1:4) als Linksverteidiger, der erst vor wenigen Tagen verpflichtete Van der Brempt als Rechtsverteidiger.

HSV News: Mikelbrencis fehlt wochenlang

Für Ramos, der erst seit dieser Woche mit vollem Körperkontakt trainieren darf, ist es ebenfalls das HSV-Debüt. Der von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld verpflichtete Innenverteidiger laborierte zuletzt monatelang an einer Schulterverletzung.

William Mikelbrencis, der zuletzt eine gute Vorbereitung spielte, fällt hingegen wochenlang aus. Wie der HSV mitteilte, hat sich der 19 Jahre alte Franzose im Training eine Muskelverletzung im Bereich der rechten Hüfte zugezogen. Wie Schonlau und Muheim reiste allerdings auch der Rechtsverteidiger mit nach Schottland.

Heuer Fernandes früh gefordert

Bereits nach knapp vier Minuten musste HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes erstmals eingreifen, nachdem der frühere Schalke-Profi Rabbi Matondo innerhalb des Strafraums zum Schuss kam. In der achten Minute brannte es dann erneut, als Ianis Hagi nach einem schönen Spielzug über die rechte HSV-Abwehrseite und einer präzisen Flanke in den Strafraum freistand. Sein Schuss rauschte nur knapp am Pfosten vorbei ins Aus.

Offensiv wurde der HSV im fast ausverkauften Ibrox-Stadion erstmals in der 13. Minute gefährlich, als Stürmer Robert Glatzel einen schönen Steckpass auf Ransford Königsdörffer spielte. Der Rechtsaußen, der überraschen den Vorzug vor Bakery Jatta erhalten hatte, schloss allerdings zu überhastet ab.

Zwei Doppelchancen für die Rangers

Defensiv konnte sich der HSV in der ersten Halbzeit gleich mehrfach bei Heuer Fernandes bedanken, dass aus zwei Doppelchancen des Rangers (21./31.) nicht das 0:1 resultierte. Der Keeper parierte mehrfach stark.

HSV: Heuer Fernandes – Van der Brempt, Hadzikadunic, Ramos, Heyer – Meffert – Pherai, Reis – Königsdörffer, Glatzel, Öztunali.