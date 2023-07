HSV-Schock bei Anssi Suhonen! Finne fällt wieder mehrere Monate aus

Der junge Finne hat sich erneut schwer verletzt und ist bereits aus dem Trainingslager des HSV in Kitzbühel abgereist.

Kitzbühel. Schock für Anssi Suhonen: Der HSV-Profi hat sich bei einem Zweikampf im Training das Wadenbein angebrochen und fällt dadurch mehrere Monate aus. Der 22 Jahre alte Finne ist bereits am Dienstagabend aus dem Trainingslager in Kitzbühel abgereist, um sich in Hamburg behandeln zu lassen. Er hatte schon die zurückliegenden Tage nicht mehr mit der Mannschaft trainiert.

Die Verletzung wurde durch Röntgenaufnahmen sowohl in Tirol als auch in der Hansestadt bestätigt. Nach Angaben des Clubs soll Suhonen nicht operiert werden. „Dadurch wird sich die Ausfallzeit voraussichtlich verkürzen“, teilt der HSV mit.

HSV-Schock: Suhonen fällt Monate aus

In Anbetracht der Schwere der Verletzung wird Suhonen aber frühestens in zwei Monaten das Training wieder aufnehmen können. Im Oktober oder November könnte er schließlich wieder spielfähig sein.

Ob die längere Ausfallzeit die Kaderplanung der HSV-Verantwortlichen um Sportvorstand Jonas Boldt und Profifußballdirektor Claus Costa beeinflusst, ist noch unklar.

HSV-Profi Suhonen bleibt der Pechvogel

Für den leidgeplagten Suhonen ist es nicht die ersten schwere Verletzung in seiner noch jungen Karriere. Nach einem Zweikampf im Training mit Mario Vuskovic hatte er im Mai 2022 schon einmal einen Wadenbeinbruch erlitten, der ihn zu einer 116-tägigen Pause zwang. Diesmal soll es sich nach Angaben des HSV allerdings um eine andere Stelle handeln. Auf Bildern ist zu sehen, wie sein linkes Bein bandagiert ist.

Zu Beginn des Jahres war Suhonen zwei Monate wegen eines Sehnenanrisses ausgefallen. In der Saison 2021/22 hatte er bereits vor seinem Wadenbeinbruch 60 Tage wegen zwei Corona-Erkrankungen, einem Muskelfaserriss und Oberschenkelproblemen pausiert. Von Juli 2020 bis Mai 2021 fehlte er fast ein Jahr wegen eines Kreuzbandrisses.

Nun zwingt ihn die nächste Verletzung zu einer längeren Pause.