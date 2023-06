HSV-Spieler Ransford Königsdörffer für Nationalmannschaft nominiert

Hamburg. Wie gut, dass Ransford Königsdörffer und seine Freundin in weiser Voraussicht extra lange gewartet haben, um die geplante Urlaubsreise zu buchen. Denn die Ferien des HSV-Spielers werden sich nun noch ein wenig nach hinten verschieben.

Grund dafür: Der 21 Jahre alte Flügelstürmer der Rothosen wurde von Ghanas Nationaltrainer Chris Hughton bereits am Montag für das kommende Qualifikationsspiel zum Afrika-Cup nominiert. Königsdörffer ersetzt Inaki Williams vom spanischen Club Athletic Bilbao, der wegen einer Knieverletzung ausfällt.

Die „Black Stars“ treten am 18. Juni in Madagaskar an. Der Hamburger könnte in dem Spiel zu seinem zweiten Einsatz für die Westafrikaner kommen, nachdem er im September vergangenen Jahres im Testspiel gegen Nicaragua sein Nationalmannschafts-Debüt gegeben hatte.