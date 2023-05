HSV gegen Greuther Fürth: Traumtor von Miro Muheim zum 1:0

Hamburg. Wahrt der HSV die letzte Chance auf den direkten Aufstieg? Dafür benötigt die Mannschaft von Trainer Tim Walter einen Heimsieg gegen Greuther Fürth.

Nachdem Spitzenreiter Darmstadt 98 bereits am Freitagabend den direkten Aufstieg perfekt machte und der Tabellenzweite 1. FC Heidenheim am frühen Nachmittag zu Hause gegen den SV Sandhausen (1:0) vorgelegt hat, steht der HSV nun unter Zugzwang.

HSV gegen Fürth: Auf diese Elf setzt Walter

Damit gegen Fürth die drei Punkte im Volkspark bleiben, setzt Walter auf dieselbe Elf, die vor einem Monat 4:3 im Derby gegen den FC St. Pauli und vor einer Woche 5:1 in Regensburg gewann. Das bedeutet, dass Sonny Kittel im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommt. Laszlo Benes (Rückkehr nach Gelbsperre) bleibt folgerichtig nur die Rolle des Ersatzspielers.

Im Angriff sollen die schnellen Flügelstürmer Jean-Luc Dompé und Bakery Jatta Torjäger Robert Glatzel (19 Saisontore) mit Flanken füttern.

Mit einem Sieg könnte der HSV den Rückstand auf Heidenheim wieder auf einen Punkt verkürzen. Dann käme es am letzten Spieltag zum Showdown um den zweiten direkten Aufstiegsplatz, wenn Heidenheim in Regensburg und der HSV in Sandhausen antritt.

Die Aufstellungen:

HSV: Heuer Fernandes – Heyer, David, Schonlau, Muheim – Meffert – Reis, Kittel – Jatta, Glatzel, Dompé. – Trainer: Walter

Heuer Fernandes – Heyer, David, Schonlau, Muheim – Meffert – Reis, Kittel – Jatta, Glatzel, Dompé. – Trainer: Walter Fürth: 1 Linde – 22 Griesbeck, 23 Gideon Jung, 27 Itter – 18 Meyerhöfer, 13 Christiansen, 37 Green, 24 John – 10 Hrgota – 39 Ache, 30 Sieb. – Trainer: Zorniger

1 Linde – 22 Griesbeck, 23 Gideon Jung, 27 Itter – 18 Meyerhöfer, 13 Christiansen, 37 Green, 24 John – 10 Hrgota – 39 Ache, 30 Sieb. – Trainer: Zorniger Tor: 1:0 Muheim (27.)

1:0 Muheim (27.) Zuschauer: 56.500 (ausverkauft)

56.500 (ausverkauft) Schiedsrichter: Sven Waschitzki-Günther