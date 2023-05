Liveticker: HSV kämpft in Regensburg um Platz zwei - live!

Der HSV hat nach dem 0:0 von St. Pauli gegen Düsseldorf in Regensburg die große Chance, Platz drei zu sichern und an Heidenheim heranzurücken.

Regensburg. Der Aufstiegskampf in der Zweiten Liga geht in die Endphase. Am Sonntag spielt der HSV bei Jahn Regensburg um die womöglich letzte Chance, noch einmal den direkten Aufstiegsplatz zwei anzugreifen. Während der SC Paderborn im Parallelspiel den Tabellenzweiten FC Heidenheim empfängt, können die Hamburger mit einem Sieg beim Tabellenvorletzten vielleicht noch einmal an die Schwaben heranrücken. Der FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf haben es am Sonnabend verpasst, den HSV unter Druck zu setzen.

HSV-Trainer Tim Walter kann in Regensburg wieder auf den zuletzt gesperrten Bakery Jatta zurückgreifen. Der Gambier wird wieder auf der rechten Seite stürmen. Dafür rückt Sonny Kittel ins zentrale Mittelfeld für den diesmal gesperrten Laszlo Benes. In der Viererkette vertraut Walter wie gewohnt auf Miro Muheim hinten links. Der Schweizer hatte zuletzt beim 2:2 gegen Paderborn zum wiederholten Mal gepatzt.

Tabellenspitze d er 2. Bundesliga

1. Darmstadt 98 31 / 48:27 / 64

2. Heidenheim 31 / 61:31 / 61

3. HSV 31 / 62:43 / 57

4. FC St. Pauli 32 / 50:35 / 54

5. Fortuna Düsseldorf 32 / 54:40 / 54

6. SC Paderborn 31 / 63:39 / 51

7. Kaiserslautern 31 / 46:41 / 45

Gutes Omen: Gegen Regensburg machte Miro Muheim seine besten Spiele für den HSV. Vor einem Jahr erzielte er beim 4:2-Sieg in Regensburg sein bislang einziges Tor für den HSV. Folgt heute das zweite?

Regensburg: Urbig - Elvedi, Breitkreuz, Saller - Gimber, Viet, Caliskaner, Günther, Mees, Makridis - Owusu.

Urbig - Elvedi, Breitkreuz, Saller - Gimber, Viet, Caliskaner, Günther, Mees, Makridis - Owusu. HSV: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Dompé.

Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Dompé. Tore: 0:1 Glatzel (5.), 0:2 Kittel (17./FE).

