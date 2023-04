HSV News: Jean-Luc Dompé und Sebastian Schonlau zurück im Training

Hamburg. Als die HSV-Profis am Mittwochvormittag den Trainingsplatz am Volksparkstadion betraten, waren auch Jean-Luc Dompé und Sebastian Schonlau dabei. Beide Profis mischten wieder im Mannschaftstraining mit, nachdem sie zu Wochenbeginn ausgesetzt hatten. Moritz Heyer fehlte derweil erneut.

HSV News: Dompé trainiert nach Verletzung wieder

Dompé hatte das 6:1 gegen Hannover 96 aufgrund einer Sprunggelenksverletzung verpasst. „Er entscheidet, ob er fit ist“, hatte HSV-Trainer Tim Walter nach dem Einheit am Dienstag gesagt, als der Franzose nur individuell trainieren konnte.

Durch seine Rückkehr dürften sich die Chancen auf einen Einsatz im Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern am Sonnabend (20.30 Uhr) erhöht haben. Auf der linken Außenbahn hat zurzeit allerdings Sonny Kittel die Nase vorn. Schon beim 2:2-Remis in Düsseldorf vor zwei Wochen war Dompé erst in der 83. Minute eingewechselt worden.

Auch Schonlau zurück, Moritz Heyer droht auszufallen

Sebastian Schonlau stand beim HSV bisher immer in der Startelf. Am Sonnabend feierte der Kapitän eine gelungene Rückkehr, nachdem er in Düsseldorf wegen einer Gelbsperre gefehlt hatte. Doch auch den 28-Jährigen plagten zuletzt Sprunggelenksprobleme. Am Mittwoch konnte Schonlau wieder das gesamte Mannschaftstraining absolvieren.

Fraglich ist allerdings, in welcher Konstellation die HSV-Defensive um ihren Abwehrchef herum in Kaiserslautern agieren wird. Rechtsverteidiger Moritz Heyer fehlte am Mittwoch erneut erkältungsbedingt. Bis Sonnabend könnte es für den 28-Jährigen knapp werden. Dafür steht Linksverteidiger Miro Muheim steht nach abgesessener Gelbsperre wieder zur Verfügung.

