Hecking feuert Weinzierl: Nürnberg mit neuem Trainer zum HSV

Nürnberg. Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat Trainer Markus Weinzierl entlassen. Der Club reagierte damit nach der 0:5-Klatsche am Sonntag beim 1. FC Heidenheim auf seine prekäre Situation.

Der neunmalige deutsche Meister, der mit großen Ambitionen in die Saison gestartet war, liegt nur noch zwei Punkte vor einem Abstiegsrang. Wie es beim FCN weitergehen soll, werde Sportvorstand Dieter Hecking bei einer Pressekonferenz ab 13.00 Uhr erläutern, teilte der Verein mit.

Nürnberg mit neuem Coach zum HSV

Auch Co-Trainer Tobias Zellner, den Weinzierl aus Augsburg mitgebracht hatte, wurde von seinem Amt entbunden. Amtskollege Frank Steinmetz leitete am Montag das Training.

Weinzierl, der in der Bundesliga Augsburg, Schalke und Stuttgart trainiert hat, hatte den Job beim Traditionsclub als Nachfolger von Robert Klauß erst Anfang Oktober angetreten. In insgesamt elf Ligaspielen unter seiner Verantwortung gewann Nürnberg nur dreimal, verlor aber fünfmal. Höhepunkt der Krise war nun die desolate Vorstellung in Heidenheim, nach der Trainer und Spieler von den mitgereisten Fans beschimpft wurden.

Lediglich im DFB-Pokal sorgte der „Club“ zuletzt für positive Schlagzeilen. Er erreichte als einziger Zweitligist das Viertelfinale, in dem er auf den Bundesligisten VfB Stuttgart trifft – ohne Weinzierl.

In der Liga empfängt Nürnberg am kommenden Sonnabend den Tabellenletzten SV Sandhausen. Danach geht es am 4. März zum Tabellenzweiten HSV.

„Wir müssen uns schnell in der Woche zusammenraufen, um das gegen Sandhausen wieder geradezubiegen. Wir sind diejenigen, die noch enger zusammenrücken müssen, um bessere Ergebnisse zu erzielen“, hatte Hecking nach dem Desaster in Heidenheim gesagt. Der frühere HSV-Trainer ist in Nürnberg längst selbst in die Kritik geraten.