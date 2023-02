HSV in Heidenheim: Walter bringt Unfallfahrer Dompé im Aufstiegskracher

Montero gibt sein Debüt. Im Angriff der Walter-Elf kommt es zu einer Überraschung. Gewinnt der HSV erstmals in Heidenheim?

HSV in Heidenheim

HSV in Heidenheim Unfallfahrer Dompé spielt im Aufstiegskracher von Beginn an

Hamburg. Nach einer turbulenten Woche mit lauter Themen abseits des Fußballplatzes soll es heute Abend beim 1. FC Heidenheim (20.30 Uhr) wieder um das Kerngeschäft des HSV gehen.

Mit einem Auswärtssieg könnte die Mannschaft von Trainer Tim Walter den Vorsprung auf den aktuellen Tabellen-Dritten auf sieben Punkte ausbauen. Allerdings: Der HSV hat in seiner Zweitligahistorie noch nie gegen Heidenheim gewonnen. Es wird also Zeit.

HSV in Heidenheim: Dompé spielt!

Damit die Hamburger die drei Punkte beim Auswärts-Angstgegner entführen, setzt Walter auf die Dienste seines aktuell formstärksten Offensivspielers Jean-Luc Dompé. Nach seinem mutmaßlich illegalen Autorennen auf St. Pauli mit anschließender Unfallflucht wäre auch ein Platz auf der Bank oder eine vorübergehende Suspendierung nachvollziehbar gewesen.

Doch Walter will das große Aufstiegsziel nicht durch Disziplinarmaßnahmen gefährden und vertraut den sportlichen Qualitäten des französischen Linksaußen.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

HSV in Heidenheim: Walter baut um

In der Abwehr muss der HSV-Coach allerdings umbauen. Jonas David fällt mit einer Hüftprellung aus, wodurch Winter-Neuzugang Javi Montero zu seinem Debüt kommt. Der von Besiktas Istanbul ausgeliehene Verteidiger rückt in die Innenverteidigung an die Seite von Kapitän Sebastian Schonlau.

Im Angriff soll wie gewohnt Toptorjäger Robert Glatzel für Gefahr sorgen. Als hängende Spitze bleibt etwas überraschend Ransford Königsdörffer in der Startelf. Viele Experten hatten mit einer Rückkehr zu dem bewährten 4-3-3-System mit Laszlo Benes auf der Acht gerechnet.

Die Aufstellung:

HSV: Heuer Fernandes – Heyer, Montero, Schonlau, Muheim – Meffert – Jatta, Reis, Dompé – Königsdörffer, Glatzel.