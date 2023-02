Spiel in Heidenheim

Spiel in Heidenheim Der HSV im Kampf gegen die lauten Nebengeräusche

Hamburgs Coach spricht vor dem Topspiel in Heidenheim über die folgenschwere Autofahrt von Jean-Luc Dompé und William Mikelbrencis.

Beschreibung anzeigen

Nach einer turbulenten Woche will der HSV am Sonnabend in Heidenheim wieder für sportliche Furore sorgen – mit Unfall-Akteur Dompé?