HSV-Liveticker: Tim Walter beruft einen Debütanten in den Kader

Hamburg. Die Konkurrenz hat die Vorlage geliefert, jetzt will der HSV die Chance nutzen: Mit einem Sieg im Nordduell bei Hansa Rostock können sich die Hamburger für mindestens einen weiteren Spieltag auf einem direkten Aufstiegsplatz der 2. Bundesliga festspielen.

Sie können das erste Auswärtsspiel des Jahres in unserem Liveticker verfolgen. Klicken Sie auf das Banner.

HSV-Liveticker: Kisilowski erstmals im Kader

HSV-Trainer Tim Walter vertraut der Startelf, die beim Rückrundenauftakt gegen Eintracht Braunschweig den 4:2-Sieg in die Wege leitete. In der Innenverteidigung fängt erneut Jonas David an, Neuzugang Javi Montero sitzt ebenso zunächst auf der Bank wie Laszlo Benes. Anstelle des Slowaken darf erneut Ransford Königsdörffer in der Offensive beginnen.

Erstmals im Profi-Kader steht Nachwuchsverteidiger Nicolas Kisilowski (18), er nimmt den Platz von Omar Megeed (17) ein.

Der #HSV startet in Rostock wie zuletzt gegen Braunschweig - ohne Benes, mit Königsdörffer. pic.twitter.com/vHfvjS3icO — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) February 5, 2023

HSV-Verfolger Heidenheim erleidet Rückschlag

Am Sonnabend hatte HSV-Verfolger 1. FC Heidenheim durch eine 0:2-Niederlage bei Eintracht Braunschweig einen Rückschlag erlitten. Der Tabellenvierte 1. FC Kaiserslautern war durch einen 2:1-Sieg gegen Holstein Kiel bis auf einen Punkt an den Relegationsplatz herangerückt.

Tabellenspitze 2. Bundesliga

1. Darmstadt 98 19 / 33:15 / 42

2. HSV 18 / 33:21 / 37

3. Heidenheim 19 / 35:22 / 36

4. Kaiserslautern 19 / 34:25 / 35

5. SC Paderborn 19 / 40:23 / 32

6. Fortuna Düsseldorf 19 / 30:26 / 29

7. Hannover 96 18 / 26:21 / 28

8. Kiel 19 / 33:31 / 28

…

12. FC St. Pauli 18 / 24:25 / 20

Vergangene Saison verteidigte der HSV durch einen 3:2-Sieg in Rostock am letzten Spieltag den Relegationsplatz. Das Hinspiel der aktuellen Saison gewannen die Mecklenburger im Volksparkstadion mit 1:0 durch ein Tor von Kevin Schumacher in der Nachspielzeit.