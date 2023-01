HSV-Toptalent David Leal Costa (l.) lief sechsmal für die U-17-Nationalmannschaft auf, hier beim Viernationenturnier im vergangenen September in Duisburg (r. Uruguays Ignacio Alegre).

U-17-Nationalspieler HSV verliert Toptalent David Leal Costa an Bundesligaclub

Hamburg. Was das Abendblatt ankündigte, ist nun offiziell: Der HSV verliert zur kommenden Saison sein Toptalent David Leal Costa an den VfL Wolfsburg. Der Fußball-Bundesligist aus Niedersachsen gab am Donnerstag die Verpflichtung des U-17-Nationalspielers bekannt.

Costa (16) erhält in Wolfsburg einen langfristigen Vertrag und wird zum 1. Juli die A-Junioren-Bundesliga-Mannschaft (U19) verstärken. Sein Vertrag beim HSV läuft zum 30. Juni aus.

Wolfsburg sieht HSV-Toptalent David Leal Costa auf mehreren Positionen

Der Kapitän der Hamburger B-Junioren hat bislang sechs Länderspiele bestritten und wird meistens auf Linksaußen eingesetzt. „Wir sehen in ihm großes Potenzial auf verschiedenen offensiven Positionen und wollen gemeinsam daran arbeiten, dass seine Karriere den gewünschten Verlauf nimmt“, sagte Wolfsburgs Akademie-Direktor Michael Gentner.

Der VfL soll Costa eine Profiperspektive aufgezeigt haben und hat sich beim Werben nach eigenen Angaben „gegen hochklassige Konkurrenz durchgesetzt“. Auch der FC Bayern München soll Interesse an dem Deutschportugiesen gehabt haben.

Costa spielte von 2011 bis 2016 beim TuS Hamburg, bevor er an den Volkspark wechselte. Ein für Herbst vorgesehenes Zukunftsgespräch mit dem HSV war kurzfristig abgesagt worden.