HSV So erklärt Trainer Walter den „Fluch der frühen Gegentore“

Vielleicht sollte Trainer Tim Walter vor dem Spiel laut pfeifen, damit der HSV von Beginn an hellwach ist.

In Fürth kassierten die Hamburger mal wieder einen Treffer in der Anfangsviertelstunde. Warum ist das Team nicht von Beginn an wach?