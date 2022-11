HSV News: Ludovit Reis verlängert! „In unserem System besser gemacht“

Hamburg. Zweieinhalb Stunden vor dem Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg hat der HSV überraschend den Vertrag von Mittelfeldspieler Ludovit Reis (22) um ein Jahr verlängert. Sein neuer Kontrakt läuft nun noch dreieinhalb Jahre bis zum Sommer 2026.

Da sein altes Arbeitspapier ohnehin noch mehrere Spielzeiten gültig gewesen wäre, kommt die nun verkündete Verlängerung unvorhergesehen. Es ist naheliegend, dass zugleich das Gehalt des Niederländers verbessert wurde.

Ludovit Reis – Leistungsträger beim HSV

Reis war vor eineinhalb Jahren vom FC Barcelona zum HSV gewechselt, nachdem er zuvor ein Jahr an den damaligen Zweitligisten VfL Osnabrück verliehen war. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich der niederländische U-21-Nationalspieler in dieser Saison zum unantastbaren Stammspieler entwickelt.

Mit seiner Präsenz im Mittelfeld, seiner Zweikampfstärke und seinem bedingungslosen Einsatz hat sich Reis in kurzer Zeit zum Leistungsträger der Mannschaft von Trainer Tim Walter entwickelt. In dieser Saison tritt er sogar vor dem gegnerischen Tor positiv in Erscheinung und sucht immer häufiger selber den Abschluss. Eine Eigenschaft, die vor seiner Zeit in Hamburg sein Manko war. Mit zwei Toren und zwei Vorlagen ist er so torgefährlich wie noch nie in seiner Karriere zu diesem Zeitpunkt der Saison.

Boldt lobt Ludovit Reis und den HSV

„Ludo ist ein Paradebeispiel für den von uns eingeschlagenen Weg, entwicklungsfähige Spieler für uns zu gewinnen und sie in unserem System besser zu machen. Wir haben damals bei seiner Verpflichtung vielfältige Potenziale in seinem Spiel erkannt und Ludo hat sie gemeinsam mit unserem Trainerteam nach und nach entfaltet, befindet sich diesbezüglich aber noch immer in einem fortlaufenden und spannenden Prozess“, sagt ein stolzer Sportvorstand Jonas Boldt über Reis' Entwicklung und seine Verlängerung.

„Ich fühle mich hier heimisch. Die vergangenen anderthalb Jahre haben mich als Sportler und Mensch bereits enorm weitergebracht“, ergänzt Reis, der die Fans des HSV als „einzigartig“ bezeichnet. Wenn die Mannschaftsaufstellung für das Heimspiel gegen Regensburg vorgelesen wird, dürfte der Applaus bei seinem Namen umso größer ausfallen.