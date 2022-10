HSV und FC St. Pauli: Termine für Rückrundenstart in 2. Bundesliga stehen

Hamburg. Der HSV und der FC St. Pauli starten im Gleichschritt in die Rückrunde der 2. Bundesliga: Die beiden Hamburger Stadtrivalen treten am 18. und am 19. Spieltag jeweils sonntags um 13.30 Uhr an. Diese Ansetzung gab die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Donnerstag bekannt.

2. Bundesliga: HSV und St. Pauli spielen zum Rückrundenstart jeweils zweimal sonntags

Der HSV empfängt am 29. Januar Eintracht Braunschweig. Am 5. Februar geht es zum Nordduell bei Hansa Rostock. Der FC St. Pauli tritt am 29. Januar beim 1. FC Nürnberg an und erwartet eine Woche später Hannover 96 im Millerntor-Stadion. Dazwischen finden am 31. Januar und 1. Februar die ersten vier Spiele im DFB-Pokal-Achtelfinale statt – ohne Hamburger Beteiligung.

Die Bundesliga nimmt den Spielbetrieb nach der WM-Pause bereits am 24./25. Januar mit dem letzten Hinrundenspieltag wieder auf. Die Rückrunde eröffnen dann RB Leipzig und der VfB Stuttgart am 27. Januar(20.30 Uhr).