Live! FC St. Pauli gegen HSV: Wer gewinnt das Stadtderby?

Am Freitag treffen die Hamburger Rivalen im Millerntor-Stadion zum 108. Mal aufeinander. Was Sie über das brisante Duell wissen sollten.

Hamburg. Schon wieder Stadtderby? Endlich wieder Stadtderby! Denn etwas hat ja gefehlt in den vergangenen gut zweieinhalb Jahren: der angemessene Rahmen. Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie treffen der FC St. Pauli und der HSV an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) wieder vor vollen Rängen aufeinander. Das Millerntor-Stadion ist mit fast 30.000 Fans ausverkauft.

Wir halten Sie in diesem Blog über das Geschehen rund um die Hamburger Stadtmeisterschaft auf dem Laufenden. Mit einem Klick auf das Banner gelangen Sie zu unserem Liveticker.

HSV hat einen Lauf, St. Pauli eine Krise

Sportlich ist die Ausgangslage eine ganz andere als in der vergangenen Saison, als sich die Stadtrivalen auf Augenhöhe begegneten. Der HSV führt die Tabelle der 2. Bundesliga an, hat in der Liga zuletzt einmal unentschieden gespielt und davor fünfmal gewonnen.

Noch eindrucksvoller ist die Auswärtsserie: Die letzten acht Partien wurden allesamt gewonnen – Zweitligarekord. St. Pauli dagegen wartet seit sieben Spielen auf einen Sieg und droht schon an diesem Wochenende auf die Abstiegsplätze zurückzufallen.

Tabellenspitze 2. Bundesliga

1. HSV 11 / 17:7 / 25

2. Darmstadt 98 11 / 20:11 / 24

3. SC Paderborn 11 / 29:12 / 22

4. Heidenheim 11 / 16:8 / 20

5. Düsseldorf 11 / 20:14 / 17

6. Karlsruher SC 11 / 20:15 / 17

7. Hannover 96 11 / 19:16 / 17

8. Kaiserslautern 11 / 20:17 / 16

…

14. FC St. Pauli 11 / 15:17 / 11

HSV gegen FC St. Pauli: Einmal war der Abstand noch größer

Nur einmal, 1977, war der tabellarische Abstand der Stadtrivalen bei einem Derby größer: 1977 ging der HSV als Zweiter ins erste Bundesliga-Duell, der FC St. Pauli als 17. – damals setzte sich St. Pauli im Volksparkstadion mit 2:0 durch. St.-Pauli-Trainer Timo Schultz hofft, dass auch diesmal die Vorzeichen in die Irre führen: „So ein Derby kannst du vom Rest der Saison ausklammern. Am Ende wird die Mannschaft gewinnen, die ihre eigenen Stärken mehr auf den Platz bringen wird. Alles andere spielt da eher keine Rolle.“

Allerdings spricht noch ein Trend heute klar für die Gäste: Der HSV holte im laufenden Kalenderjahr 23 Punkte mehr als der FC St. Pauli, der in der vergangenen Rückrunde als Herbstmeister noch den Aufstieg verspielte.

HSV-Pressekonferenz vor dem Stadtderby gegen St. Pauli

Polizei Hamburg rechnet mit HSV-Problemfans

Da es sich um ein sogenanntes Risikospiel handelt, wurden die Sicherheitsvorkehrungen in der Hansestadt verstärkt. „Wir sind auf alles vorbereitet“, sagte ein Sprecher der Hamburger Polizei. Der Großeinsatz beginne bereits am Mittag, wenn voraussichtlich rund 2500 HSV-Anhänger vom Altonaer Balkon bis zum Millerntor-Stadion marschieren werden. Die Polizei rechnet dabei mit etwa 400 „Problemfans“ und damit, dass wieder Pyrotechnik abgefeuert wird.

Oberstes Ziel sei es, die verfeindeten Fanszenen voneinander zu trennen. Gastgeber St. Pauli werde zudem mehr Ordner als üblich einsetzen, wie ein Vereinssprecher bestätigte. Die Pufferzonen zwischen Heim- und Gäste-Bereich seien vergrößert worden, zudem sei Alkohol im Stadion verboten, hieß es.

Stadtderbybilanz: In der 2. Liga ist St. Pauli vorn

Der HSV ist amtierender Stadtmeister, im Januar feierte die Mannschaft von Trainer Tim Walter einen 2:1-Heimsieg im leeren Volksparkstadion. Es war einer von nur zwei Derbysiegen des Dauerfavoriten in bislang acht Zweitliga-Vergleichen. Viermal konnte der FC St. Pauli gewinnen, zwei Stadtderbys endeten unentschieden.

Alle Wettbewerbe zusammengerechnet weist der HSV die klar bessere Bilanz auf: Von 107 Stadtderbys wurden 69 gewonnen und nur 22 verloren. 16-mal gab es ein Unentschieden.

HSV erlebte unter Aytekin drei schmerzliche Niederlagen

Für das Hamburger Stadtderby hat der Deutsche Fußball-Bund einen Topschiedsrichter abgestellt: Deniz Aytekin wird die Partie am Millerntor leiten. Der langjährige FIFA-Referee hat dem HSV zuletzt kein Glück gebracht: Sechsmal blieben die Rothosen unter Aytekins Leitung sieglos.

Drei Niederlagen waren besonders schmerzlich: das 0:2 im Relegations-Rückspiel im Mai gegen Hertha BSC, das den Aufstieg kostete; das 1:2 in Heidenheim im Juni 2020, das mutmaßlich ebenfalls den Aufstieg kostete – und das 0:1 beim FC St. Pauli im März vergangenen Jahres.

Für den Kiezclub gab es danach noch zwei Begegnungen mit Aytekin. Im Februar und im August dieses Jahres gab es unter seiner Aufsicht jeweils ein 2:2-Unentschieden zu Hause gegen Paderborn.

FC St. Pauli – HSV: Sky berichtet ab 18 Uhr

Auch für Sky ist das Stadtderby ein besonderes: Es dürfte dem Bezahlsender eine hohe Einschaltquote bescheren. Moderatorin Nele Schenker meldet sich um 18 Uhr aus dem Millerntor-Stadion. Toni Tomic und Experte Torsten Mattuschka kommentieren die Partie.

HSV mit fast voller Besetzung, FC St. Pauli ohne Nemeth

HSV-Trainer Tim Walter kann nahezu aus dem vollen Kader schöpfen. Torwart Daniel Heuer Fernandes hat sich von seinem Magen-Darm-Infekt erholt, Linksaußen Jean-Luc Dompé von seinem Außenbandanriss im Sprunggelenk – was Walter vor die Flügelfrage stellt. Vom erweiterten Stamm fehlt ihm lediglich Linksverteidiger Tim Leibold (Muskelfaserriss im Oberschenkel), zudem fallen Omar Megeed (Mittelfuß angebrochen) und Ogechika Heil (Faszie im Fuß eingerissen) aus.

St.-Pauli-Trainer Timo Schultz muss Innenverteidiger David Nemeth (Adduktorenverletzung) ersetzen. Kandidaten sind Adam Dzwigala und Betim Fazliji.