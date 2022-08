„Lieber Uwe, seit über 40 Jahren besteht nun schon unser Freundeskreis, die ,Schneeforscher Obertauern‘, den der frühere Eisschnellläufer Herbert Höfl und Dieter Kindl 1980 in dem 1730 Meter hoch gelegenen Wintersportort in Österreich gründeten. Mit Dir als dem Präsidenten, Franz Beckenbauer als Botschafter, Olympiasieger Willi Holdorf, den früheren Bundestrainern Jupp Derwall und Erich Ribbeck, Deinen früheren Gegenspielern Max Lorenz und Luggi Müller und, und, und. Erst Anfang Juli haben wir uns wieder zu unserem jährlichen Traditionstreffen in Bad Griesbach gesehen. Leider waren Ilka und Du ja schon seit drei Jahren nicht mehr in der Lage, daran teilzunehmen. Aber in Gedanken warst Du immer bei der Truppe. „Haut rein und feiert schön“, hast Du uns aus dem Krankenhaus zugerufen. „Trinkt einen oder auch zwei auf meine Gesundheit. Ich kann’s gebrauchen.“ Unser Treffen hätte Dir gefallen, Dicker. Wie der Dauerkaiser der Nation mit seinem extrem breiten Sonnenhut in Niederbayern trotz seiner gesundheitlichen Probleme zufrieden aussah. Wir haben in diesen Tagen auch über Euch beide gesprochen, über Eure Einstellung zum Leben und im Speziellen zum Fußball. Ein Motto jagte das nächste. ,Der Beifall gehört dem Schützen, aber das Tor der ganzen Mannschaft.‘ Oder: ,Eine Mannschaft ist eine Schule der Toleranz.‘ Lieber Uwe, wir vermissen Dich in unserem Kreis, und wir wissen nicht, wo Du jetzt bist. Aber eines wissen wir ganz genau: Deine Liebe zu allen Menschen bleibt auf ewig. Danke im Namen aller Schneeforscher.“