HSV bei Eintracht Braunschweig live! Auf diese Elf setzt Walter

Hamburg. Nach den Patzern der als Aufstiegsrivalen gehandelten Konkurrenz um Hannover (1:2 in Kaiserslautern), Bielefeld (1:2 in Sandhausen) und Nürnberg (2:3 auf St. Pauli) ist nun der HSV gefordert. Zum Auftakt in die neue Zweitligasaison tritt die Mannschaft von Trainer Tim Walter bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig an.

Das Ziel für die erste von 34 Hürden ist klar formuliert: Der HSV will mit einem Sieg seiner Favoritenrolle gerecht werden, um Ende Mai des folgenden Jahres die Liga endlich wieder zu verlassen. Doch Vorsicht: Wie der „Spiegel“ ausrechnete, gelang dies gerade mal einem Prozent der Bundesliga-Absteiger im fünften Anlauf. Nun wird es Zeit für die Hamburger, den Mathematikern unter den Fußballinteressierten eine neue Aufgabe zu stellen.

Das ist Walters HSV-Elf in Braunschweig

In Braunschweig setzt Walter wie erwartet auf die Neuzugänge Laszlo Benes und Ransford Königsdörffer in der Startelf. Auf zehn Positionen war die Aufstellung ohnehin schon vor dem Spieltag klar. Ein einziges Fragezeichen gab es hinter dem Einsatz von Kapitän Sebastian Schonlau, der rechtzeitig fit geworden ist und seine Mannschaft von Beginn an anführt.

Bei der Eintracht fällt Stammtorwart Jasmin Fejzić (36) wegen einer Corona-Infektion aus. Der Routinier wird von Neuzugang Ron-Thorben Hoffmann (23) zwischen den Pfosten vertreten.

HSV zuletzt zweimal siegreich zum Auftakt

Bislang hat der HSV seine Auftaktspiele in der 2. Bundesliga zweimal siegreich bestritten: Vor einem Jahr gewannen die Hamburger 3:1 auf Schalke und vor zwei Jahren 2:1 gegen Düsseldorf. 2019 startete der Club mit einem 1:1 zu Hause gegen Darmstadt in die Saison. Unvergessen bleibt das erste Zwetligaspiel der Clubgeschichte, ein 0:3 im Volksparkstadion gegen Holstein Kiel. Und diesmal?

Die Aufstellung:

HSV: Heuer Fernandes – Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim – Meffert – Reis, Benes – Königsdörffer, Glatzel, Kittel.