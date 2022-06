HSV: Gleich zwei Hochzeiten: Heuer Fernandes und Lasogga heiraten

Beide Fußballprofis nutzen die Sommerpause für ihre Hochzeiten. Der eine blieb in Hamburg, der andere reiste nach Frankreich.

Hamburg. HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes (29) hat die Sommerpause im Fußball genutzt, um seiner Frau Joana das Ja-Wort zu geben. Die Hochzeit begann zunächst im St. Marien-Dom in St. Georg, wo die Trauung stattfand. Anschließend zog das Brautpaar mit seinen Gästen weiter nach Finkenwerder. „Zwei Menschen, eine Zukunft – zwei Seelen, ein Traum – zwei Herzen, eine Liebe“, postete der glückliche Heuer Fernandes bei Instagram.

Auch Ex-HSV-Stürmer Lasogga heiratet

Es war nicht die einzige Hochzeit mit HSV-Bezug über Pfingsten. Auch Hamburgs früherer Torjäger Pierre-Michel Lasogga (30) hat seiner Sally (30) das Ja-Wort gegeben. Ein Jahr nach der standesamtlichen Hochzeit fand nun die freie Trauung im Schloss „Chateau Martinay“ in Südfrankreich statt.

„Was für ein Wochenende, ich kann immer noch nicht die richtigen Worte für all die Emotionen und besonderen Momente finden“, schrieb Sally bei Instagram unter ein Hochzeitsfoto. „Wir können nur sagen: Danke an unsere tolle Familie und Freunde. Ihr seid einfach fantastisch, jeder von euch. Ihr habt dieses Wochenende für uns so besonders gemacht.“