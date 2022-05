DFB-Pokal: HSV trifft auf Drittliga-Aufsteiger Bayreuth

DFB-Pokal HSV trifft auf Drittliga-Aufsteiger, St. Pauli in den Westen

Hamburg. Weltmeister Kevin Großkreutz als Losfee hat dem HSV ein schwieriges Los in der ersten Runde des DFB-Pokals der Saison 2022/23. Wie die Auslosung im Deutschen Sportmuseum in Dortmund ergab, treffen die Hamburger auf Drittliga-Aufsteiger SpVgg Oberfranken Bayreuth. Die noch nicht terminierte Partie wird zwischen dem 29. Juli und dem 1. August ausgetragen.

HSV stürmte bis ins Pokal-Halbfinale

In der vergangenen Saison erreichte der HSV das Pokal-Halbfinale. Dort erwies sich Bundesliga-Topteam SC Freiburg als zu starker Gegner (1:3). Zuvor schalteten die Hanseaten die Zweitligisten Karlsruhe und Nürnberg sowie Drittligist Braunschweig aus.

„Der Pokal ist ein ganz besonderer Wettbewerb, mit einem ganz speziellen Reiz. Das haben wir in der vergangenen Saison mehrfach erlebt. Die schönen Erinnerungen daran sind noch frisch. Umso mehr freuen wir uns, dass es mit dem Spiel bei der SpVgg Bayreuth im Pokal wieder losgeht“, sagte Trainer Tim Walter.

HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes avancierte in mehreren Spielen der vergangenen Saison zum Pokalhelden der Hamburger – vor allem in den drei Elfmeterschießen.

Foto: Witters

Bayreuth wurde in der abgelaufenen Saison mit 93 Punkten souveräner Meister der Regionalliga Bayern (vor Bayern München II) und kehrte mit dem Aufstieg in die 3. Liga nach 32 Jahren wieder in den Profifußball zurück.

DFB-Pokal: St. Pauli nach Straelen

Der FC St. Pauli trifft derweil auf Regionalligist SV Straelen aus Nordrhein-Westfalen. Der Kiezclub schaltete in der zurückliegenden Pokalsaison im Achtelfinale sensationell Titelverteidiger Borussia Dortmund aus dem Wettwerb aus. Im Viertelfinale war Erstligist Union Berlin Endstation (1:2).

„In der Regionalliga musste der SV Straelen um den Klassenerhalt kämpfen, im Landespokal haben sie schließlich Ligakonkurrent und Drittplatzierten Wuppertaler SV geschlagen. Dennoch haben wir den Anspruch, die nächste Runde zu erreichen“, sagte Sportchef Andreas Bornemann.

DFB-Pokal: Teutonia gegen Leipzig

Der dritte Hamburger Vertreter, Regionalligist FC Teutonia Ottensen 05, trifft in der ersten Runde derweil auf den aktuellen Titelverteidiger RB Leipzig. Teutonia-Boss Liborio Mazzagatti äußerte sich zufrieden über das Los. „Es ist der aktuelle Pokalsieger, was will man mehr?“, fragte der Geschäftsführer rhetorisch. „Wir werden das Spiel genießen und hoffen auf viele Zuschauer.“

Die 1. Pokal-Runde im Überblick:

Jahn Regensburg - 1. FC Köln

FV Engers – Arminia Bielefeld

VfB Lübeck – Hansa Rostock

1. FC Kaan-Marienborn – 1. FC Nürnberg

TSV Schott Mainz – Hannover 96

TSG Neustrelitz – Karlsruher SC

Teutonia Ottensen – RB Leipzig

Dynamo Dresden – VfB Stuttgart

Viktoria Berlin – VfL Bochum

Chemnitzer FC – Union Berlin

SV Elversberg – Bayer Leverkusen

BSV Rehden – SV Sandhausen

FC Einheit Wernigerode – SC Paderborn

SV Rödinghausen – TSG Hoffenheim

FV Illertissen – 1. FC Heidenheim

Kickers Offenbach – Fortuna Düsseldorf

Eintracht Braunschweig – Hertha BSC

1860 München – Borussia Dortmund

1. FC Kaiserslautern – SC Freiburg

SV Oberachern – Borussia Mönchengladbach

FC Ingolstadt – Darmstadt 98

Waldhof Mannheim – Holstein Kiel

TuS Blau-Weiß Lohne – FC Augsburg

SV Straelen – FC St. Pauli

SpVgg Bayreuth – HSV

Erzgebirge Aue – FSV Mainz 05

Energie Cottbus – Werder Bremen

Bremer SV – Schalke 04

Carl Zeiss Jena – VfL Wolfsburg

Stuttgarter Kickers – SpVgg Greuther Fürth

Viktoria Köln – Bayern München

1. FC Magdeburg – Eintracht Frankfurt