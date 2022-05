HSV heute: Trainingslager, Auftakt und Saisonstart: Der Sommerfahrplan

Hamburg. Nach der verlorenen Relegation gegen die Hertha laufen beim HSV bereits die Planungen für die neue Saison. Der offizielle Trainingsauftakt ist auf den 20. Juni datiert. Bereits am 18. und 19. Juni werden sich die Profis dem obligatorischen Laktattest im Athleticum des UKE sowie im Trainingszentrum am Stadion unterziehen.

HSV-Trainingslager in Österreich

Ein Trainingslager ist ebenfalls geplant. Einzig der Zeitpunkt und das Ziel stehen noch nicht fest. Die Tendenz geht wie in den Vorjahren in Richtung Österreich oder Bayern.

Am gestrigen Dienstag versammelten sich die HSV-Spieler letztmals zum gemeinsamen Frühstück im Stadion, ehe es in den dreieinhalbwöchigen Urlaub ging. Zuvor erhielten die Profis individuelle Trainingspläne von Trainer Tim Walter.

HSV-Zweitligastart schon am 15. Juli

Wegen der Winter-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) beginnt die neue Zweitliga-Saison bereits am 15. Juli, wie gewohnt drei Wochen vor der Bundesliga. Die erste Runde im DFB-Pokal steht vom 29. Juli bis 1. August an. Die Auslosung dafür erfolgt an diesem Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Weltmeister Kevin Großkeutz werden als sogenannte "Losfeen" agieren, die ARD überträgt live.

HSV gibt Nachwuchscoach Rahn ab

Unterdessen wird HSV-Nachwuchscoach Christian Rahn (42) laut der "Bild"-Zeitung neuer U-19-Trainer bei Hansa Rostock. Dort trifft er auf seine ehemaligen Weggefährten, Sportvorstand Martin Pieckenhagen und Nachwuchschef Stefan "Paule" Beinlich.

Rahns Vertrag beim HSV läuft Ende Juni aus, er wechselt somit ablösefrei. Zwischen ihm und HSV-Nachwuchschef Horst Hrubesch soll die Chemie nicht gestimmt haben. In der Jugend bekam Rahn keine eigene Mannschaft. In der Saison 2020/21 agierte er lediglich bei der U21 als Co-Trainer unter Chefcoach Pit Reimers. Zuletzt war Rahn Trainer der dritten Mannschaft des HSV. Nun beginnt seine neue Aufgabe mit mehr Verantwortung in Rostock.